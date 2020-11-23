وفاة حدث انتحارا في مركز أحداث مادبا

عمان -الغد- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن وفاة حدث في مركز احداث مادبا بعد ان اقدم على الانتحار فجر اليوم الاثنين باستخدام ملابسه الداخلية من خلال ربطها على عنقه .

وحاول المشرفون والممرض المقيم في المركز اجراء الاسعافات الاولية لحين وصول فرق الدفاع المدني ،الذي حضر الى موقع مركز الاحداث ، وتم نقله الى مستشفى النديم الحكومي واجريت له عملية الاسعاف والانعاش الا انه مالبث ان فارق الحياة.

وفتح المدعي العام في مادبا تحقيقا لمعرفة ملابسات انتحار الحدث حيث حضر وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح الى موقع مركز الاحداث ومتابعة اجراءات التحقيق والوقوف على حيثيات الوفاة.

يشار ان الحدث من مواليد العام 2005 وموقوف على جنحة منذ شهرين ، فيما يضم المركز خمسة موقوفين من تهم مختلفة.

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