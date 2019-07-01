وفاة خمسيني بمشاجرة مسلحة في البادية الجنوبية

حسين كريشان

معان- توفي خمسيني في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة بين طرفين من نفس العائلة، إثر خلافات عائلية بين أطراف المشاجرة، بمنطقة الهاشمية في البادية الجنوبية، وفق مصدر أمني .

وأشار المصدر، أن الأجهزة الأمنية المختصة فرضت إجراءات احترازية في المنطقة لمنع تفاقم القضية واحتواء الموقف ، لافتا أنه تم فتح تحقيق بالحادثه لمعرفة الأسباب التي أدت الى اندلاعها ، بعد أن جرى توقيف أشخاص للتحقيق معهم.

من جهته، أكد مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، ان قسم الاسعاف والطوارىء استقبل مواطن في العقد الخامس من العمر ، مصاب بعيار ناري في منطقة الحوض، أدى الى حدوث نزيف دموي حاد أدى الى وفاته.

وأشار الرواد ان المدعي العام والطبيب الشرعي قاموا بالكشف الاولي على الجثة، حيث امر بتحويلها الى المركز الوطني للطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاه .