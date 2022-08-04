وفاة خمسيني ووالدته في حادث تدهور بالكرك

توفي شخص خمسيني ووالداته الثمانينية وأصيبت فتاة (عمرها 17 عامًا)، جراء تعرض مركبتهم، اليوم الخميس، لحادث تدهور، إثر اصطدامها بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطية بمنطقة اللجون، الواقعة جنوبي محافظة الكرك.

وأفاد مصدر أمني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنّ كوادر الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني الكرك هرعت إلى مكان الحادث وقامت بإخلاء الوفاتين إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري ومن ثم تحويلهما إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي، مشيرًا إلى أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للإصابة وهي من جنسية إثيوبية الجنسية وحالتها العامة متوسطة.

(بترا)- محمد العساسفة