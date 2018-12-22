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وفاة رئيس النادي الفيصلي الشيخ سلطان العدوان

منذ 3 ساعات
رئيس نادي الفيصلي الراحل الشيخ سلطان العدوان- (الغد)
رئيس نادي الفيصلي الراحل الشيخ سلطان العدوان- (الغد)

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عمان- الغد- توفي فجر اليوم السبت، رئيس النادي الفيصلي الشيخ سلطان ماجد العدوان، في أحد المستشفيات بعمان.

ونعى وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان والأسرة الشبابية في المملكة الشيخ العدوان الذي كان فارساً من فرسان الرياضة الأردنية ورائداً من روادها.

وبدأت حكاية الشيخ العدوان مع الفيصلي بعد أن أنهى دراسته في لبنان في العام 1955 حيث عاد إلى الأردن وانضم إلى النادي وترأسه منذ 3 عقود، وتسلّم مهامه في النادي العام 1988، وظلّ محافظاً على موقعه طيلة هذه الفترة، باستثناء بضع سنوات ترأس خلالها النادي نجله بكر، وكان الراحل في حينها رئيساً فخرياً.

وشغل العدوان وزير دولة في العام 1991، ونائباً في البرلمان عن محافظة البلقاء، وسبق أن كان عضواً في المجلس الوطني الاستشاري (1978 – 1984).

وترأس الشيخ العدوان الاتحاد الأردني لكرة القدم بين الأعوام (1970 – 1979م)، والاتحاد العام للمزارعين (1976 – 1980).

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