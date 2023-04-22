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وفاة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

4:30 م2023-04-22
وفاة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

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انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم السبت، رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران.

وولدَ الراحل في جرش عام 1934، وفي عام 1956 حصل على ليسانس حقوق من جامعة دمشق، وفي العام نفسه حصل على دبلوم مالية واقتصاد من جامعة دمشق. وهو مُتزوج وله أربعة أولاد.

وتقلدَ الراحل عددًا من المناصب؛ منها رئيس الوزراء ووزير للدفاع، وزير الخارجية، رئيس الديوان الملكي، مدير المخابرات العامة، مساعد مدير المخابرات الأردنية للقسم الخارجي، عضو في مجلس الأعيان، مستشار عدلي في القوات المسلحة الأردنية، مدعي عام خزينة القوات المسلحة، وزير التربية والتعليم. (المملكة)

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4:30 م2023-04-22
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