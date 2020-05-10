وفاة رئيس جهاز المخابرات الليبي بسكتة قلبية مفاجئة

طرابلس- توفي رئيس جهاز المخابرات الليبي اللواء عبد القادر التوهامي بسكتة قلبية مفاجئة في العاصمة طرابلس، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر التابع للحكومة الليبية، للأناضول فجر الأحد، إن “اللواء التوهامي توفي في منزله بطرابلس، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة”.

وحتى الساعة (6:30 ت.غ) لم تصدر الحكومة تعليقا بخصوص وفاة التوهامي.

والتوهامي، سياسي ليبي، عمل ضابطا في جهاز الأمن الخارجي خلال فترة حكم معمر القذافي (1977-2011).

وبعد 6 سنوات من سقوط حكم القذافي، عاد إلى الحياة السياسية، وتم تعيينه مديرا للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي 25 أبريل/ نيسان 2017، تم تكليفه من قبل المجلس الرئاسي للحكومة، برئاسة جهاز المخابرات.-(الأناضول)