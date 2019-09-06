وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

هراري- توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الذي حكم البلاد بقبضة حديد بين 1980 و2017 عن عمر 95 عاما، على ما أعلن الرئيس إيمرسون منانغاغوا الجمعة.

وكتب منانغاغوا في تغريدة “أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي”.

وتابع “كان القائد موغابي بطل التحرير، مناصر لعموم إفريقيا كرّس حياته لتحرير (…) شعبه. لن ننسى أبدا إسهامه في تاريخ أمتنا وقارتنا. لترقد روحه بسلام”.

وتولى روبرت موغابي قيادة روديزيا السابقة عند استقلالها عام 1980.

وأجبر موغابي على الاستقالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد 37 عاما في الحكم بعدما تخلى عنه الجيش والحزب الحاكم، تاركا البلاد تتخبط في ازمة اقتصادية حادة لا تزال تتفاقم. (أ ف ب)