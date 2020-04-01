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وفاة رئيس مارسيليا السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 48 دقيقة

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مارسيليا – توفي رئيس نادي مارسيليا السابق باب ضيوف (68 عاما) بعد اصابته بفيروس كورونا كما افادت مصادر عائلية يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت شبكة “ار تي اس” السنغالية نبأ وفاة ضيوف، حيث كان مقررا أن يتم نقل ضيوف من دكار عاصمة السنغال الى مدينة نيس الفرنسي الجنوبية على متن طائرة خاصة مجهزة من الناحية الصحية، لكن طائرته لم تقلع بسبب تردي وضعه الصحي قبل ان يتوفى على الاراضي السنغالية.

وترأس ضيوف، الصحافي السابق، نادي مارسيليا الفرنسي في الفترة من العام 2000 الى 2009 وساهم بشكل كبير في بناء الفريق الي توج بطلا للدوري الفرنسي عام 2010 بعد صيام دام 17 عاما.

ودخل ضيوف احد مستشفيات دكار في الايام الاخيرة بعد اصابته بفيروس كورونا واحتاج الى جهاز تنفسي خلال فترة علاجه. (أ ف ب)

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