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وفاة 3 أشخاص من عائلة اختناقا بالغاز بالموقر

منذ 3 ساعات
سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني (أرشيفية)

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عمان-الغد- توفي 3 أشخاص من عائلة واحدة اليوم السبت نتيجة لتعرضهم للاختناق بسبب تسرب غاز في منطقة رجم الشامي الغربي بلواء الموقر وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، انه تم اخلاء جثث الأب والأم وطفلة الى مستشفى التوتنجي وتحويلهم للطبيب الشرعي للوقوف على اسباب الحادثة.

وذكرت ادارة الاعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مساء اليوم مع حادث تسرب غاز من الأسطوانة الراكبة على طباخ الغاز بداخل أحد المنازل في منطقة ( رجم الشامي) مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة. وأضافت ادارة الاعلام أن فرق الإسعاف قامت بإخلائهم إلى مستشفى التوتنجي الحكومي.

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