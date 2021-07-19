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وفاة رسام الكاريكاتير الدنماركي المعروف برسم صور مسيئة للنبي محمد

منذ ساعتين

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كوبنهاغن- توفي الفنان الدنماركي، كورت فيسترغارد، المعروف برسم صورة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، عن عمر ناهز 86 عاما، حسبما أفادت عائلته لوسائل إعلام دنماركية أمس الأحد.

وقالت عائلته لصحيفة “Berlingske” إن “فيسترغارد توفي أثناء نومه بعد فترة طويلة من اعتلال صحته”.

وكان الرسام وراء 12 رسما نشرتها صحيفة “Jyllands-Posten” اليومية المحافظة عام 2005 تحت عنوان “وجه محمد”، أثار أحدها غضبا خاصا.

وتسببت الرسوم الكاريكاتورية التي نشرت عام 2005 وصورت النبي محمد عليه السلام على “هيئة رجل يحمل قنبلة فوق عمامته” غضب الكثير من مسلمي العالم، ما أدى إلى احتجاجات عالمية، ومظاهرات اتسمت بالعنف.

وفي أوائل عام 2010، ألقت الشرطة الدنماركية القبض على صومالي يبلغ من العمر 28 عاما، مسلحا بسكين وفأس في منزل فيسترغارد، حيث كان يخطط لقتله.-(وكالات)

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