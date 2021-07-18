وفاة زوجين وإصابة 4 من أطفالهما وشخص آخر بحادث تصادم في معان

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الانقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان تعاملت ليل السبت/ الأحد، مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق معان، نتج عنه وفاة زوجين إثر تعرضهما لاصابات بالغة في الجسم وإصابة 4 من أطفالهما وسائق المركبة الأخرى، بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وعملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكة رانيا الحكومي، والإصابات قيد العلاج.

وبين الناطق الإعلامي ان الكوادر الطبية بمستشفى معان الحكومي قامت بإجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة وإخراج جنينين ووضعهما على الأجهزة الطبية (الخداج).