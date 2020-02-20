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وفاة سائح إيطالي بعد سقوط حجر على رأسه في البترا

منذ ساعة واحدة

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البترا – توفي سائح إيطالي يبلغ من العمر 32 عاما، اليوم الخميس، إثر سقوط حجر على رأسه، خلال تجواله بالقرب من منطقة الخزنة في البترا، حسب سلطة إقليم البترا.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور سليمان الفرجات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الحادث يمكن أن يحصل في أي بلد، مؤكدا اهتمام جميع السلطات بسلامة كل سائح على أرض المملكة.
وأوضح أن أسباب سقوط الحجر كانت بفعل تساقط الأمطار بشكل غزير خلال الأيام الماضية على منطقة البترا، مؤكدا أن السلطة وبالتعاون مع جميع الجهات المختصة تعمل على توفير جميع سبل السلامة للسياح.(بترا)

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