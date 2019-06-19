وفاة ستيني بضربة شمس في الكورة

دير ابي سعيد -توفي ستيني في بلدة كفرالماء بلواء الكورة مساء الاربعاء، إثر إصابته بضربة شمس، بحسب طبيب الاسعاف في مستشفى الأميرة راية الدكتور عاصم ظهيرات.

وقال الدكتور ظهيرات أنه أجريت محاولات عديدة بذلها الطاقم الطبي لإنقاذ حياة الستيني عند وصوله للمستشفى، لكنه فارق الحياة.

وفتحت شرطة المنطقة تحقيقا في الحادث الذي يأتي غداة وفاة شاب في البلدة بصعقة كهربائية أصابته في البلده أمس. -(بترا)