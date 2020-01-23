وفاة سيدة إثر حريق شب بمنزلها في جرش

الغد-توفيت سيدة صباح اليوم إثر تعرضها لحروق بالغة بالجسم؛ نتيجة حريق شب منزلها بسبب مدفأة كهربائية، بمنطقة ظهر السرو في محافظة جرش.

وقال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني، إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية

دفاع مدني جرش تعاملت اليوم مع حريق غرفة داخل منزل بمنطقة ظهر السرو، نتج

عنه وفاة سيدة وإصابة اثنين آخرين بضيق تنفس إثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الدفاع المدني عملت على إخماد الحريق، وإخلاء

الوفاة ونقل الإصابتين إلى مستشفى جرش الحكومي وسبب الحريق ناتج عن مدفأة

كهرباء.