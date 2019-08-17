وفاة سيدة بحريق منزل في الزرقاء

عمان-الغد– ذكرت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بأن طواقم الإطفاء

والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت اليوم مع حريق شب داخل منزل

في منطقة مخيم شلنر، نتج عنه وفاة سيده تبلغ من العمر (95) عاما نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء الجسم .

وقالت إدارة الإعلام بأن فرق الدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادث حيث عملت طواقم الإطفاء على إخماد الحريق بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة إلى مستشفى الامير فيصل العسكري .