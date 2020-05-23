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وفاة سيدة “تفحما” وإصابة ابنها ورجل دفاع مدني بحريق في مادبا

منذ ساعتين

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أحمد الشوابكة

مادبا- توفيت سيدة وأصيب انها بحروق وجروح وصفت بالخطيرة، إثر حريق اندلع في منزل بمنطقة المأمونية الشرقية في مدينة مادبا، اليوم السبت، وفق مصدر طبي.

وقال مدير مستشفى النديم الحكومي د. إبراهيم المعايعة، إن السيدة وصلت إلى قسم الإسعاف والطوارئ متوفية إثر إصابتها بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة “تفحم”.

وأضاف المعايعة أن ابن السيدة مصاب بحروق وجروح وصفت بالخطيرة، وتم إدخاله إلى قسم العناية الحثيثة لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة رجل دفاع مدني من مرتبات مديرية دفاع مدني مادبا، وتم تحويله إلى المدينة الطبية لتلقي العلاج.

وتم تحول الجثة للطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة،  فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لمعرفة سبب نشوب الحريق.

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