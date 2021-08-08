وفاة سيدة دهساً في الأغوار الشمالية

الأغوار الشمالية- توفيت سيدة خمسينية، اليوم الأحد، إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة على طريق الأغوار، في بلدة المشارع، بلواء الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى ابو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لـ(بترا)، إنه جرى استقبال حالة السيدة بقسم الإسعاف والطوارئ، وأجريت لها الإسعافات الطبية اللازمة قبل أن يجري إدخالها إلى قسم العناية الحثيثة، إلا أنها توفيت جراء تعرضها لإصابات متعددة بمختلف أنحاء الجسم. -(بترا)