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وفاة وإصابتان إثر حادث دهس في شارع القدس

منذ ساعتين

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عمان-الغد- قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان  تعاملت اليوم مع حادث دهس 3 أشخاص في منطقة شارع القدس, حيث نتج عن الحادث وفاة سيدة اثر تعرضها لإصابات بالغه بالجسم وإصابة شخصين آخرين برضوض وجروح مختلفة.
وأضافت إدارة الإعلام إلى انه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة
للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الحياة حيث وصفت حالة المصابين بالمتوسطة .

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