وفاة شاب وإصابة آخرين بحادث تصادم بعامود إنارة

عمان – الغد – توفي شاب عشريني وإصابة شخصين آخرين ،اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مركبة صغيرة بجسم ثابت بعد دوار النهضة باتجاه المطار.

وفي التفاصيل قالت إدارة السير إنه الحادث وقع عقب فقدان سائق المركبة السيطرة عليها نتيجة الانزلاق، مما أدى إلى دورانها حول محورها ومن ثم اصطدامها بعامود إنارة وحواجز حديدية قبل استقرارها على الجزيرة الوسطية

قامت مجموعات إدارة السير بتنظيم حركة المركبات على الطريق في موقع الحادثين، كما تم تشكيل لجان من شعبة التحقيق المروري للوقوف على الأسباب وتنظيم المخططات الكروكية حسب الأصول.