آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

وفاة شاب وإصابة آخرين بحادث تصادم بعامود إنارة

منذ 53 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – توفي شاب عشريني وإصابة شخصين آخرين ،اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مركبة صغيرة بجسم ثابت بعد دوار النهضة باتجاه المطار.
وفي التفاصيل قالت إدارة السير إنه الحادث وقع عقب فقدان سائق المركبة السيطرة عليها نتيجة الانزلاق، مما أدى إلى دورانها حول محورها ومن ثم اصطدامها بعامود إنارة وحواجز حديدية قبل استقرارها على الجزيرة الوسطية

قامت مجموعات إدارة السير بتنظيم حركة المركبات على الطريق في موقع الحادثين، كما تم تشكيل لجان من شعبة التحقيق المروري للوقوف على الأسباب وتنظيم المخططات الكروكية حسب الأصول.

مقالات ذات صلة

عريقات: المقدسات لن تكون الا تحت الوصاية الهاشمية

منذ 9 دقائق

“اعتماد التعليم العالي” يشكل لجنة لدراسة توصيات “حالة البلاد”

منذ 23 دقيقة
عاملون يرتدون ملابس واقية حماية من فيرو الكورونا محاولة لتجنب الاصابة به

الإمارات تسجل أول إصابات “كورونا” في الشرق الأوسط بين أفراد من عائلة واحدة

منذ 25 دقيقة
مجلس النواب

“خارجية النواب”: حل الدولتين يلبي الحقوق المشروعة للفلسطينيين

منذ 35 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock