طلال غنيمات

البلقاء- توفي شاب وأصيب آخران أثناء التصدي لعصابة كانت تسرق الزيتون من المزارع في محافظة البلقاء ليل الخميس الجمعة، وفق شهود عيان ومصدر أمني.

وفي التفاصيل قال شهود عيان لـ”الغد”، إنّ مجموعة من الأشخاص كانوا يستقلون مركبة، تقوم بسرقة الزيتون من المزارع في منطقة الصبيحي بالبلقاء، وعند تصدي أحد الشباب لهم قاموا بدهسه وحالته العامة جيدة.

وأشاروا إلى أنّ العصابة توجهت إلى منطقة علان، وعندما تم التصدي لها قامت المركبة التي كانوا يستقلونها بدهس شابين توفي أحدهما وأصيب الآخر بكسور ورضوض.

إلى ذلك، قال مصدر أمني لـ”الغد”، إنّ “الشرطة ضبط الأشخاص والمركبة والتحقيقات جارية”.