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وفاة شخصين وإصابة آخر بحادث تدهور في عمان (صور)

منذ ساعتين

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عمان-الغد- قالت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت عصر اليوم مع حادث تدهور باص صغير على طريق (100) / مقابل جسر سحاب، أدى ذلك إلى وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .

وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى التوتنجي ، وحالة المصاب العامة متوسطة.

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