وفاة شخصين واصابة آخر بحادث تصادم في معان (صور)

حسين كريشان

معان – توفي اثنان وأصيب آخر بجروح وكسور، وصفت حالته بالحرجه ، نتيجة حادث تصادم وقع مساء الاثنين، بين مركبتين على مدخل محافظة معان الشمالي باتجاه مدينة الحجاج.

وصرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع بين شاحنة نوع فان وتريلا في منطقة المحمدية ، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة أخر بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الاسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية

اللازمة للمصاب ومن ثم نقله و إخلاء الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي

والحالة العامة للمصاب بالغة .

وفاة شخصين واصابة آخر بحادث تصادم في معان-من المصدر

وفاة شخصين واصابة آخر بحادث تصادم في معان-من المصدر