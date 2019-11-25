أخبار محليةالغد الاردني

وفاة شخص إثر تدهور تريلا في عمان

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- صرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور تريلا (قاطرة ومقطورة) في منطقة الموقر، نتج عنة وفاة السائق اثر تعرضه لإصابات بالغة، حيث عملت  كوادر الاسعاف  بإخلاء الوفاة إلى مستشفى التوتنجي الحكومي.

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