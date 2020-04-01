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وفاة شخص إثر تدهور صهريج في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
وفاة شخص إثر حادث تدهور صهريج في الزرقاء

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عمان-الغد- صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت مساء اليوم مع حادث تدهور صهريج محمل بمادة ( T1 ) و اشتعاله بمنطقة جسر الكلية العسكرية باتجاه الزرقاء , نتج عنه وفاة شخص .
وأضاف الناطق الإعلامي أن كوادر الدفاع المدني عملت على إخماد الحريق و إخلاء الوفاة و نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي .

وفاة شخص إثر حادث تدهور صهريج في الزرقاء

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