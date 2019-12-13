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وفاة شخص إثر حادث تدهور في الكرك

منذ 18 دقيقة
إصابات

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عمان-الغد- ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت، مساء اليوم الجمعة، مع حادث تدهور مركبة بمنطقة الربّة، نتج عنه وفاة شخص اثر تعرضه لإصابات بالغة وإصابة شخصين آخرين بكسور و رضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير علي العسكري ومستشفى الكرك الحكومي وحالة المصابين العامة متوسطة.

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