وفاة شخص إثر سقوطه عن جسر في الزرقاء

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام انه ورد بلاغا مساء أمس إلى غرفة عمليات شرطة الزرقاء بتعرض شخص للسقوط من أعلى جسر في محافظة الزرقاء حيث جرى التحرك للمكان وتم اسعاف الشخص الى المستشفى الذي تبين تعرضه للسقوط من أعلى جسر إثر ملاحقته من قبل مواطنين ، واحتصل على تقرير طبي أولي يفيد بأن حالته حسنة وانه تعرض لبعض الكدمات والرضوض نتيجة السقوط . وأضاف الناطق الاعلامي انه جرى اصطحابه بعد ذلك للمركز الامني للوقوف على ملابسات الحادث وفي فجر اليوم تم إسعافه مرة أخرى إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية وتبين انه قد فارق الحياة وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي حيث تبين بعد التشريح ان سبب الوفاة ناتج عن نزيف داخلي ويتوافق والسقوط من مرتفع وفتح تحقيق في الحادثة .