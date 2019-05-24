وفاة شخص إثر صعقة كهربائية في العقبة

العقبة- الغد- توفي شخص يبلغ من العمر (38) عاماً إثر تعرضه لصعقة كهربائية، مساء الجمعة، في المنطقة المحدودة الشرقي بمحافظة العقبة ، بحسب إدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وفي التفاصيل ، ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت اليوم مع حادث وفاة شخص يبلغ من العمر (38) عاماً اثر تعرضه لصعقة كهربائية بمنطقة المحدودة الشرقي.

وأضافت، أن فرق الاسعاف قامت بإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري .