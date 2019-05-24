السلايدر الرئيسيالعقبةمحافظات

وفاة شخص إثر صعقة كهربائية في العقبة

منذ 22 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

العقبة- الغد- توفي شخص يبلغ من العمر (38) عاماً إثر تعرضه لصعقة كهربائية، مساء الجمعة، في المنطقة المحدودة الشرقي بمحافظة العقبة ، بحسب إدارة الإعلام في الدفاع المدني.
وفي التفاصيل ، ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت اليوم مع حادث وفاة شخص يبلغ من العمر (38) عاماً اثر تعرضه لصعقة كهربائية بمنطقة المحدودة الشرقي.
وأضافت، أن فرق الاسعاف قامت بإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري .

مقالات ذات صلة

سيارة اسعاف - (ارشيفية)

وفاتان و3 إصابات بحادث تدهور في جرش

منذ ساعة واحدة

“الحرائق الإسرائيلية” تصل الأغوار الشمالية وتشتعل في مزارع قمح وحمضيات -صور

منذ ساعة واحدة

16 إصابة جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة في غزة

منذ ساعتين

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بعيد الاستقلال

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock