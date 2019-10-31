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وفاة شخص اثر حادث تدهور تنك ماء في محافظة البلقاء

منذ ساعتين

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عمان – توفي شخص يبلغ من العمر 35 عاما اثر تعرضه لإصابات بالغة في مختلف انحاء الجسم اليوم الخميس، اثر حادث تدهور تنك ماء بمنطقة نزول العارضة بمحافظة البلقاء، حسب الدفاع المدني.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء، قامت بتحرير الوفاة من داخل التنك باستخدام المعدات الخاصة لمثل هذه الحوادث، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاة إلى مستشفى السلط الحكومي .(بترا)

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