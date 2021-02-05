المفرق – أعلن محافظ المفرق ياسر العدوان، الجمعة، عن وفاة شخص حاول البحث عن 3 مفقودين جرفتهم السيول في الرويشد.

وأضاف العدوان في تصريحات تلفزيونية، أنه “قام اثنان من أشقاء أحد المفقودين بمحاولة البحث عن شقيقهم ما أدى إلى وفاة أحدهم”.

وتابع بأن “الضباب أعاق عملية البحث الجوي عن 3 أشخاص جرفتهم السيول في الرويشد”، مشيراً إلى أن استئناف البحث الجوي عن المفقودين فور تحسن الحالة الجوية”.

ووفق العدوان بأن “منطقة الحدلات هي منطقة حدودية ولا يوجد بها اتصالات ولا طرق، ولذلك من الصعب الدخول إليها بالمركبات حيث تم طلب الإسناد الجوي”.

وقال رئيس بلدية الرويشد محمد عايد الغياث فجر الجمعة، إن مياه السيول جرفت 3 أشخاص مع مركبتهم باتجاه سد الحدلات في منطقة برقع.

وأضاف الغياث في تصريح لـ”المملكة”أنه لم يتم العثور على الأشخاص ولم تصل آليات الدفاع المدني إلى الموقع لصعوبة الطريق.

المملكة