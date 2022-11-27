وفاة شخص دهسا على الطريق الصحراوي

أظهر التقرير المروري اليوم الأحد، أبرز جهود نشامى الإدارات المرورية والمستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بالانتشار المبرمج والرقابة المروية لمجموعات السير على الطرق لرصد التصرفات والمخالفات الخاطئة لمنع حدوث أي عائق على كافة الطرق والحفاظ على سلامة الجميع.

وبين التقرير المروري، أن نشامى الإدارات المرورية تعمل على الكشف المبكر لجميع طرق المملكة وخاصة التي تشهد تساقط الأمطار أو تدني لمدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب لإزالة العوائق أولاً بأول، وفق إذاعة الأمن العام،

وأضاف أن رجال المرور وضمن الرقابة المتواصلة على مدار الساعة تعاملت خلال نهاية الأسبوع مع عدد من المخالفات الخطرة والتي كان أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 181 كلم/ساعة على الطريق الصحراوي، بالإضافة لضبط مركبات قامت بتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والمسير بعكس اتجاه السير في شوارع مفصولة بجزر وسطية حيث أن جميعها تشكل خطورة على سلامة مستخدمي الطريق.

وتابع التقرير أنه تم التعامل مع انجراف للتربة ما بعد جسر أبو صياح باتجاه عمان نتج عنها تباطؤ في حركة السير.

وأشار إلى أن عدم استخدام أماكن عبور المشاة لقطع الطريق كالقفز من أعلى الحواجز الحديدية وعدم قطع الطريق من أقصر مسافة ممكنة بالإضافة لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة تسبب بوفاة شخص دهساً بما بعد الجيزة ب 15 كلم باتجاه الجنوب ودهس آخر في منطقة نزول نزال وحالته متوسطة بالإضافة إلى حالة دهس ما بعد رغدان باتجاه البلد وحالته متوسطة.

ولفت التقرير إلى أن منطقة رأس النقب والعمري ومحطة شويعر من طريق الأزرق باتجاه الزرقاء شهدت تدني لمدى الرؤية الأفقية بسبب وجود الضباب، مؤكداً بأن جميع الطرق سالكة بدون أي عوائق.

وعن المساعدات الإنسانية بين التقرير المروي بأن المحطات الأمنية بمختلف أماكنها وبالتزامن مع المنخفض الجوي قدمت عدة مساعدات كإصلاح اعطال مركبات وتقديم حالات إسعافيه كشخص يعاني من ضيق تنفس تم اجراء اللازم من قبل الدفاع المدني في المحطة.

ودعا التقرير الأخوة السائقين ضرورة التقيد بتعليمات المرور والابتعاد عن التتابع القريب والتقيد بالسرعات المقررة وعدم المسير قبل إزالة الضباب عن زجاج المركبة والمرآة بالكامل في ظل الظروف الجوية السائدة بمختلف أنحاء المملكة..