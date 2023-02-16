وفاة شخص دهسا على شارع الأردن

توفي شخص في حادث دهس على شارع الأردن باتجاه عمان مساء يوم أمس، حيث تم التحفظ على سائق المركبة المتسببة بالحادث.

وحسب التقرير المروري اليومي التابع لمديرية الأمن العام، فقد وقع يوم أمس حادث تدهور مركبة أسفل جسر البقعة – عمان نتج عنه إصابة متوسطة تم التعامل معها.

كما تم التعامل مع العديد من حالات تجاوز السرعات المقررة، حيث تم يوم أمس ضبط سرعات عالية على طريق المطار 100 – 169 كيلو متر بالساعة، وطريق الأزرق – الزرقاء بسرعة 100 – 165 كيلو متر بالساعة، وعلى طريق إربد عمان ضبط مركبة تسير بسرعة 80 -145 كيلو متر بالساعة.

وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط حافة نقل عمومي متوسطة الحجم، تجاوزت العدد المحدد في تحميل الركاب بعدد 19 راكب، وهذه تعتبر من المخالفات الخطرة .