وفاة شخص وإصابة آخر بحادث تدهور العقبة

عمان – توفي شخص اليوم الاثنين، جراء حادث تدهور مركبة في المنطقة العاشرة الغربية في محافظة العقبة،واصيب آخر برضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، واصفة الحالة العامة للمصاب بالمتوسطة.- (بترا)