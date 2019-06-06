وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم

عمان-الغد– ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية

دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين ثلاثة مركبات في منطقة الجويدة بالقرب من السوق المركزي ، نتج عنه وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم .

وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الاسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى التوتنجي، و حالة المصابين العامة متوسطة.