وفاة صاحب عمل ” الاجتياح” التونسي شوقي الماجري

عمان-الغد– توفي المخرج التونسي شوقي الماجري، صباح اليوم الخميس، بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر 57 عاما بعد أزمة صحية أصابته مؤخراً.

وولد شوقي الماجري في 1 نوفمبر 1961، واكتسب شهرة عربية واسعة لإخراجه عددا من الأعمال العربية والعالمية، وكان مقيما في سوريا، حيث أخرج عددا من الأعمال الناجحة.

ومن أبرز الأعمال التي أخرجها الراحل شوقي الماجري مسلسل” الاجتياح” الذي حصل من خلاله على جائزة إيمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، ” أبناء الرشيد”، و”أسمهان” فيما كانت آخر أعمال الراحل المسلسل السوري ” دقيقة صمت”كتابة سامر رضوان وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”.

شوقي الماجري هو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك ولديهما ابن واحد اسمه عمار ولد في 28 مارس 2004.