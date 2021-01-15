وفاة طبيب ترامب الذي وصفه بالرئيس الأكثر صحة

واشنطن – أعلنت وسائل إعلام أميركية وفاة هارولد بورنستين ( 73 ) عاماً ، طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف ترامب بأنه “الرئيس الأكثر صحة” في تاريخ الولايات المتحدة عام 2015 ، دون ذكر سبب وفاته، بحسب صحيفة نيويورك تايمز .

وبورنستين المتخصص بطب الجهاز الهضمي، كان طبيباً شخصياً لترامب خلال الفترة بين 1980 – 2017، حيث استبعد بعدها من فريق ترامب بعد أن كشف استخدام ترامب، دواءً لتنمية الشعر، ثم تحدث بعدها عن مداهمة فريق الرئيس لمكتبه وأخذ السجلات الطبية منه بعد وقت قصير من تناول وسائل الإعلام لقصة شعر ترمب.