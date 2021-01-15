آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

وفاة طبيب ترامب الذي وصفه بالرئيس الأكثر صحة

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن – أعلنت وسائل إعلام أميركية وفاة هارولد بورنستين ( 73 ) عاماً ، طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف ترامب بأنه “الرئيس الأكثر صحة” في تاريخ الولايات المتحدة عام 2015 ، دون ذكر سبب وفاته، بحسب صحيفة نيويورك تايمز .
وبورنستين المتخصص بطب الجهاز الهضمي، كان طبيباً شخصياً لترامب خلال الفترة بين 1980 – 2017، حيث استبعد بعدها من فريق ترامب بعد أن كشف استخدام ترامب، دواءً لتنمية الشعر، ثم تحدث بعدها عن مداهمة فريق الرئيس لمكتبه وأخذ السجلات الطبية منه بعد وقت قصير من تناول وسائل الإعلام لقصة شعر ترمب.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock