وفاة طفلة أردنية بزلزال تركيا

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تُتابع ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كل من دمشق وأنقرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين، جراء الزلازل الأخيرة.

وأعلنت السفارة الأردنية في أنقرة وفاة الطفلة الأردنية التي كانت تقيم في مدينة أنطاكيا برفقة والدتها، وتم دفنها هناك بناء على رغبة ذويها.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين المتواجدين في كل من سوريا وتركيا إلى الاتصال لطلب المساعدة على الأرقام التالية:

– الخط الساخن للسفارة الأردنية في دمشق: (00963985425006)، (00963981501103)، (00963934780078)، (00963954455455)، (00963988530797).

– الخط الساخن للسفارة الأردنية في أنقرة: (00905353648518)،(00905384419586)، (00905417899641)،(00905012575198).

– وحدة مركز العمليات: (00962795497777)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]).