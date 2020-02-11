وفاة طفلة وإصابة شخصين آخرين إثر حريق منزل في إربد

عمان- الغد- توفيت طفلة وأصيب شخصان آخران، اليوم الثلاثاء، إثر حريق منزل في منطقة إبدر بمحافظة إربد.

وبحسب بيان صادر عن الدفاع المدني، فإن “كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت اليوم مع حريق منزل في منطقة إبدر، نتج عنه وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً نتيجة تعرضها لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم وإصابة شخصين آخرين بحروق بسيطة وضيق في التنفس اثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من الحريق”.

وأضاف البيان أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه فيما تولت فرق الأسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاة إلى مستشفى اليرموك الحكومي وحالة المصابين العامة متوسطة .