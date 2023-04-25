وفاة طفلين بحادثين مروعين

قال الملازم أول عبد الله السعودي من الدفاع المدني إنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـ(5800) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم للمستشفيات والاستجابة الفورية لـ(561) حادث إنقاذ والسيطرة على (209) حرائق خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأضاف السعودي خلال عرضه تقرير الدفاع المدني على إذاعة “الأمن العام”، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع حالة وفاة لطفل أغلق نافذة المركبة على رقبته، ما أدى لاختناقه، مؤكدا على الأخوة المواطنين ضرورة عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات.

وشدد على ضرورة عدم ترك الأطفال وحدهم دون الانتباه على أشكال الألعاب والممارسات التي يقومون بها، إذ تم التعامل في البلقاء مع انهيار جزء من الأتربة والحجارة على 3 أطفال أثناء اللهو بجانبها، ما تسبب بإصابتين ووفاة لطفل (10 سنوات).

وأكد جاهزية “الدفاع المدني” التامة وعلى مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات الإنسانية لجميع المواطنين، داعيا المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 في حال دعت الحاجة لذلك.