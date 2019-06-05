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وفاة طفلين جراء استنشاقهما مبيدا حشريا في العقبة

منذ 53 دقيقة
سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني (أرشيفية)
سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني (أرشيفية)

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احمد الرواشدة
العقبة – توفي طفلان جراء استنشاقهم مادة سامة “مبيد حشري” في منطقة العاشرة بمدينة العقبة، وأصيب إثنان آخران، وحالتهما العامة مستقرة، حسب مدير دفاع مدني العقبة العقيد محمد المجالي .
وفي التفاصيل ، أشار المجالي أن الطفلين المتوفين والإصابات نقلت بواسطة سيارات مدنية إلى إحدى المستشفيات الخاصة ومن ثم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
وأشار المجالي أن الطفلين المتوفين، طفلة 11 سنة و طفل 8 سنوات، والإصابات طفل ثالث وأمهم الثلاثينية، جراء استنشاق مادة مبيد حشري شديد السمية ( فوسفيت الالمنيوم ) ينتج عنها الفوسفات السام جراء تفاعلها مع درجات الحرارة، حيث وجدت ملقاة في البناية التي يقطنها ذوي المتوفين وهي مأهولة بالسكان.
وأشار مصدر أمني أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لمعرفة ملابسات الوفاة، وما زالت التحقيقات في الحادثة مستمرة.

يذكر أن مادة المنيوم فوسفايد هو غاز شديد السميّه يستخدم لعمليات التبخير و تعقيم الأماكن من الحشرات و تدوم فاعليّته ٤٨ ساعه و يتم إغلاق جميع المنافذ عند استخدامه لإعطاء فاعليّه كبيره و يتم استخدامه من قبل مختصين و بعد ارتداء أدوات الوقاية الشخصيه كامله و خاصة جهاز التنفس المزوّد بفلتر خاص .
ولا يمكن تواجد أي عنصر بشري أثناء و بعد استخدام المادة لمدّة ٤٨ ساعة لما لها أثر كبير على مهاجمة الجهاز العصبي في جسم الانسان وبحاجة لتهوية كبيره و تنظيف مكثّف بعد الاستخدام و من قبل مختصّين.

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