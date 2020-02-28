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وفاة طفلين وإصابة والدتهما إثر حريق منزل في إربد

منذ 3 ساعات

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عمّان – توفي طفلان يبلغان من العمر (7 و5) اعوام اثر تعرضهما لحروق بالغة في مختلف انحاء الجسم، فيما اصيبت والدتهما إثر حريق اندلع مساء اليوم الجمعة في منزل بمنطقة بيت رأس بمحافظة اربد .
وقال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الامن العام إن كوادر الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد تعاملت مع الحريق، وعملت على اخماده وتقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصابة ووصفت حالتها بالمتوسطة، في حين تم اخلاء الوفاتين الى مستشفى اليرموك الحكومي .- (بترا)

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