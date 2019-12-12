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وفاة طفلين وإصابة 4أشخاص إثر حريق شقة بمنطقة الأشرفية في عمان

منذ 38 دقيقة

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عمان- الغد – توفي طفلان وأصيب 4 أخرين ،اليوم الخميس ، إثر حريق وفع داخل شقة في منطقة الأشرفية شرق العاصمة عمان.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية،دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل شقة في الطابق الثالث،لعمارة مكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة الأشرفية نتج عن الحريق وفاة طفلين إثر تعرضهما لحروق بالغة في الجسم, وإصابة أربعة أشخاص اثر خوف وهلع .

وأضافت إدارة الإعلام بإن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه, بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي, حيث وصفت حالة المصابين بالحسنة .

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