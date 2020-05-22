وفاة طفل إثر تسمم غذائي في إربد

أحمد التميمي

إربد- حول المدعي العام جثة طفل عمره عام يسكن في لواء بني كنانة إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، وفق مصدر أمني.

وأضاف المصدر أن الطفل أسعف إلى مستشفى اليرموك الحكومي إثر تعرضه مساء يوم أمس لتسمم في منزله ولدى وصوله للمستشفى كان فاقد لجميع العلامات الحيوية وجرى عمل له انعاش قلبي ورئوي لمدة نصف ساعه، ولكن تبين بأنه قد فارق الحياة، مؤكدا أنه لا يوجد أي أثار شدة أو عنف.

وأكد المصدر أنه وبالتحقيق الأولي مع عم الطفل أفاد بأنه قام بإسعاف ابن شقيقه كونه تعرض لتسمم مساء يوم امس، وفي مساء اليوم ساءت حالته الصحيه وتم نقله إلى المستشفى ولدى الوصول تبين بأنه متوفي وطلب عدم الادعاء على أحد واعتبر ماحصل له قضاء الله وقدر.

وأشار المصدر إلى أنه وبالتحقيق مع والدته أفادت بأنها قامت مساء يوم أمس بإطعامه رز ولبن داخل المنزل كانت تحفظهم داخل ثلاجة المنزل، وبعدها بفتره تعرض للاستفراغ عدة مرات وقاموا بإسعاف الطفل للمستشفى، وتم إجراء اللازم من قبلهم، وفي مساء اليوم ساءت حالته الصحيه وتم اسعافه للمستشفى، ولدى وصولهم تبين بأنه متوفي وأنها لا تدعي على أحد، معتبرة ما حصل لابنها قضاء الله وقدره.

وقال المصدر إنه تم الكشف على الجثه من قبل المدعي العام المناوب والطبيب المناوب وتبين بعدم وجود أثار شدة وعنف على الجثه، ولعدم بيان سبب الوفاه، تقرر تحويل الجثه إلى مركز طب شرعي إقليم الشمال لبيان سبب الوفاة، وتم التنسيق مع المختبر الجنائي للكشف على المنزل.