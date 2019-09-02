وفاة طفل بحريق منزل في العقبة

عمان- الغد- توفي طفل نتيجة تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة، وأصيب شخصان بضيق في التنفس اثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من حريق اندلع داخل غرفة في منزل طابق أرضي بمنطقة الشلالة في محافظة العقبة.

وصرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية

دفاع مدني العقبة تعاملت صباح اليوم مع الحريق، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المنزل، وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل المصابين و إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.