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وفاة طفل بحريق منزل في عجلون

منذ 41 دقيقة
سيارة إسعاف الدفاع المدني -(أرشيفية- تصوير أسامة الرفاعي)
سيارة إسعاف الدفاع المدني -(أرشيفية- تصوير أسامة الرفاعي)

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الغد- ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون تعاملت ظهر اليوم مع حريق شب داخل منزل في منطقة عنجرة، نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر سنتين إثر تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة.
وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي.

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