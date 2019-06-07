وفاة طفل ثالث بحادثة استنشاق “المبيد الحشري” في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – توفيت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات متأثرة باصابتها قبل يومين جراء استنشاقها مبيد حشري في عمارة بمنطقة العاشرة في محافظة العقبة ليصل عدد الوفيات الى ثلاثة أطفال واصابة والدتهم.

وكان الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني المقدم إياد العمرو قال إن المديرية تبلغت مساء الثلاثاء من قبل مديرية شرطة العقبة بوفاة طفلين يبلغان من العمر 11 و8 أعوام وإصابة ثالث ووالدتهم نتيجة استنشاق مادة كيماوية سامة، وعلى الفور تم تحريك فريق المواد الخطيرة التابع لمديرية دفاع مدني العقبة إلى موقع الحادث للتعامل مع المادة بارتداء كافة مستلزمات الوقاية الشخصية واستخراجها من المنزل.

وأضاف الناطق الإعلامي انه بعد الكشف على المادة تبين أنها مادة “فوسفات الألمنيوم” الناتج عنها غاز الفوسفين والتي تستخدم كمبيد حشري وهي تعتبر من المواد السامة ولا تستخدم إلا من قبل مهندس زراعي مختص حيث تم التحفظ على المادة وتسليمها للجهات المختصة علما بأنها منتهية الصلاحية.

وقال الناطق الإعلامي إنه تم تطهير المبنى بالكامل من قبل فريق المواد الخطرة حيث نتج عن الحادث وفاة طفلين وإصابة طفل آخر توفي لاحقا، فيما وصفت حالة والدتهم بالمستقرة حيث تم تمرير اسم المادة إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري وذلك ليسهل التعامل من قبل الأطباء مع الحالات التي أدخلت إلى لتلقي العلاج.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصه للوقوف على هذا الحادث.

يذكر ان مادة “فوسفات الألمنيوم” هي عبارة عن غاز شديد السميّة يستخدم لعمليات التبخير وتعقيم الأماكن من الحشرات، وتدوم فاعليّته 48 ساعة ويتم إغلاق جميع المنافذ عند استخدامه لإعطاء فاعليّة كبيرة، ويتم استخدامه من قِبَل مختصين بعد ارتداء أدوات الوقاية الشخصية كاملة وخاصة جهاز التنفس المزوّد بفلتر خاص.

ولا يمكن تواجد اي عنصر بشري أثناء و بعد استخدام المادة لمدّة 48 ساعة لما لها قدرة كبيرة على مهاجمة الجهاز العصبي في جسم الانسان، ويحتاج المكان بعد استخدام المادة إلى تهوية كبيرة وتنظيف جيد من قِبَل مختصّين.