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وفاة طفل دهسا على الطريق الصحراوي

منذ 3 ساعات

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عمان-الغد- توفي طفل يبلغ من العمر 10 أعوام ، مساء الجمعة، إثر حادث دهس على الطريق الصحراوي ، بحسب إدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وأضافت أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا، تعاملت ، مساء الجمعة، مع حادث دهس تعرض له طفل يبلغ من العمر 10 أعوام من قبل إحدى المركبات بمنطقة الزميله ، نتج عنه وفاة الطفل إثر تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم ، حيث قامت فرق الإسعاف بإخلاء المتوفى إلى مستشفى الأميرة سلمى الحكومي .

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