وفاة طفل دهسا على الطريق الصحراوي

عمان-الغد- توفي طفل يبلغ من العمر 10 أعوام ، مساء الجمعة، إثر حادث دهس على الطريق الصحراوي ، بحسب إدارة الإعلام في الدفاع المدني.



وأضافت أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا، تعاملت ، مساء الجمعة، مع حادث دهس تعرض له طفل يبلغ من العمر 10 أعوام من قبل إحدى المركبات بمنطقة الزميله ، نتج عنه وفاة الطفل إثر تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم ، حيث قامت فرق الإسعاف بإخلاء المتوفى إلى مستشفى الأميرة سلمى الحكومي .