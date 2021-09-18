وفاة طفل رضيع وإصابة 4 آخرين بتدهور مركبة في الكورة

الكورة- توفي طفل رضيع وأصيب اربعة آخرون منهم طفلان ( 3 و 7 سنوات)، بحادث تدهور مركبة مساء اليوم السبت، على طريق عيون الحمام/ سموع .

وقال مدير مستشفى الأميرة راية الحكومي الدكتور مجدي البشتاوي لـ (بترا)، إن قسم الاسعاف والطوارئ قدم الإسعافات للمصابين فيما وصل الطفل الرضيع المستشفى متوفى.

وبين انه تم تحويل احد الاطفال الى مستشفى الأمير راشد العسكري، فيما تم ادخال ثلاث حالات الى المستشفى وحالتهم العامة بين المتوسطة والحسنة. (بترا)