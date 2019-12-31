وفاة طفل ضربا حتى الموت على يد والده شرقي عمان

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام إنه أسعف الى أحد المراكز الصحية شرق العاصمة يوم الاثنين، طفل يبلغ من العمر 7 سنوات متوفى وأدعى والده تعرضه للسقوط من نافذة المنزل.

وأضاف الناطق أنه تمّ على الفور التحرك إلى المكان من قبل البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الوفاة، حيث أظهر الكشف الطبي على جثة الطفل وجود علامات ضرب وتعذيب على أنحاء جسده”.

وأشار إلى أنه جرى على الفور مباشرة التحقيق وإلقاء القبض على والد الطفل والذي اعترف بقيامه بضرب ابنه على أنحاء مختلفة من جسده وانه قام بإسعافه الى المستشفى بعد أن فارق الحياة.

وجرى تحويل الوالد الى المدعي العام والذي قرر توقيفه 14 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الضرب المفضي إلى الموت.