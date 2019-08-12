وفاة طفل وإصابة شقيقته إثر حريق في الزرقاء

عمان-الغد– قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأنَّ فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت فجر الاثنين مع حريق شب داخل إحدى الشقق بمنطقة حي الرشيد، مما أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 6 أعوام وإصابة شقيقته البالغة من العمر 11 عاما إثر تعرضهما لحروق في مختلف أنحاء الجسم .

وبينت إدارة الاعلام ان فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى باقي الشقق المجاورة في حين قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة ونقلها وإخلاء المتوفى إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، حيث وصفت حالة المصابة العامة بالمتوسطة.