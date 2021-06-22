وفاة عامل سقط من جسر تقاطع الحرية قيد الإنشاء بالمقابلين

حمزة دعنا

عمان- لقي عامل وافد حتفه إثر سقوطه من الجسر الإنشائي في منطقة المقابلين مساء أمس بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر لـ”الغد”، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة جنوب عمان بسقوط عامل من جنسية عربية أثناء عمله في أحد المشاريع الإنشائية في منطقة المقابلين.

وبين المصدر بأنه حيث تم إسعافه إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياه.

من جهتهم أكد شهود عيان لـ”الغد”، أنهم يشاهدون عمال المشروع يوميا وهم يعملون دون اتباع وسائل الحماية والأمان التي يجب أن توفرها إدارة المشروع.

وبين الشهود أن العمال لا يرتدون خوذة الرأس أو واقي للصدمات أو وسائل تثبيت عند بلوغهم أماكن مرتفعة أو ارتداء أحذية آمنة.

وقال شاهد عيان، إنه رأى العامل المتوفى سقط على قضبان حديدية معلقة في الهواء قبل أن يرتطم بالأرض، مشيراً إلى أن ارتداء العامل خوذة ربما كان قد ينقذ حياته.